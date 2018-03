Eintracht, Kovac: "Non abbiamo giocato a pallone nel primo tempo"

Una sconfitta arrivata in extremis, con il gol del Borussia Dortmund per il 3-2 proprio negli ultimi secondi. C'è rammarico per l'Eintracht Francoforte, lo conferma anche il tecnico Niko Kovac nel post partita: "Non abbiamo giocato a pallone nel primo tempo. Non possiamo parlare di fortuna da parte loro, forse soltanto sul gol dell'1-0. Dopo l'intervallo è stato completamente differente, per questo ho fatto i complimenti alla squadra. Dopo il 2-2 abbiamo avuto troppa adrenalina".