Eintracht, pres. Fischer: "A Roma tanti estremisti crudeli. Restate a casa"

Dopo i disordini della sfida d'andata a Francoforte e quelli di Marsiglia, sempre con i tifosi della Lazio a fungere da bersaglio, il presidente dell'Eintracht Peter Fischer ha invitato i propri tifosi a non spostarsi in massa in direzione Roma per la sfida di ritorno, in programma il 13 dicembre prossimo, per paura di scontri e ritorsioni: "Temo che a Roma andranno anche tifosi che non saranno in possesso del biglietto. Restate a casa, guardate la partita in televisione. A Roma c’è un numeroso gruppo di estremisti, sono crudeli e difficili da gestire".