© foto di Imago/Image Sport

Un ex viola per il Bayern Monaco. Dopo aver disputato un grande Mondiale, Ante Rebic si sta ripetendo con la maglia dell'Eintracht Francoforte, con cui ha segnato 10 reti in 35 presenze stagionali, contribuendo in modo determinante all'ottimo cammino della squadra di Hutter in Bundesliga e in Europa League.

Rinato in Germania - Classe 1993, Rebic ha giocato in Italia con le maglie di Fiorentina ed Hellas Verona, ma non è riuscito a mettersi in mostra. Le sue qualità, invece, sono emerse in Germania, dove il Bayern starebbe pensando di acquistarlo per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. A riportarlo è la Bild.