Ha punito l'Inter la scorsa settimana in Europa League, segnando di fatto il gol che ha qualificato l'Eintracht Francoforte ai quarti di finale. Luka Jovic è uno degli attaccanti del momento in Germania e non solo, visto che il Barcellona lo segue per la prossima estate. Il talento serbo classe '97 piace a tal punto ai catalani che, secondo RAC 1, c'è già stato un recente summit a Milano tra alcuni emissari blaugrana e l'entourage del ragazzo. Il Barça, però, per aggiudicarsi Jovic dovrà battere la concorrenza proveniente dalla Premier League, così come quella del Bayern Monaco.