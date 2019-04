© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il Chelsea si muove per Luka Jovic. Secondo quanto riferito da Marca, il club inglese sarebbe pronto a unirsi alle due di Manchester nella corsa per l'attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte, nel mirino anche del Barcellona. In Italia il classe '97 piace a Juventus, Inter, Milan e Napoli. Tutto, ovviamente, dipenderà dalla conferma del blocco del mercato nei confronti del club di Stamford Bridge.