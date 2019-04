El Kaddouri: "Sogno una notte di Champions a Napoli col mio PAOK"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo titolo nazionale in carriera per Omar El Kaddouri, trequartista marcocchio ex di Napoli, Torino e Brescia oggi titolare nel PAOK Salonicco fresco campione di Grecia. Ecco uno stralcio delle sue parole a Il Mattino: "La vittoria del titolo è solo merito nostro. Già lo scorso anno eravamo i più forti ed altre vicende hanno condizionato il campionato. Ed è il giusto tributo verso i venticinquemila che sono scesi in piazza. La Champions da avversario al San Paolo contro il Napoli? Sei ci penso, ho i brividi. Il PAOK dovrà superare il preliminare, ma vogliamo la fase a gironi. Tornare ancora al San Paolo sarebbe davvero meraviglioso".