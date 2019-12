© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hector Bellerin non ha rinunciato alla tentazione di commentare la situazione politica in Inghilterra nel giorno del voto, prima della vittoria di Boris Johnson, scagliandosi contro il nuovo primo ministro del Regno Unito: "I giovani hanno la possibilità di cambiare il mondo. Oggi è il giorno in cui i britannici influiranno sul proprio futuro". E poi l'aggiunta che ha fatto discutere: #FuckBoris, l'hashtag della discordia.