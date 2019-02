© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Elton John star della musica mondiale, ma non solo. Il cantante inglese, infatti, è da sempre un grande appassionato di calcio, tifosissimo del Watford (negli anni è stato anche proprietario e presidente onorario del club) ed evidentemente anche un bravo talent scout. A sottolinearlo è stato lo stesso chairman del Watford, Scott Duxbury, che in una recente intervista a TalkSPORT ha dipinto Elton John come un vero e proprio "collaboratore" della società inglese: "Sono in contatto costante con lui, la sua conoscenza enciclopedica del calcio è incredibile. Ci scambiamo sempre opinioni sui giocatori, sulle partite giocate dal Watford e sui possibili acquisti. Spesso mi manda un sms o una mail in cui mi dice: "Stai guardando questo giocatore di seconda divisione?". Raccomanda e segnala sempre giocatori che spesso non conosco nemmeno, e tutte le volte quando mando il mio reparto scouting a visionare quel determinato giocatore i rapporti sono sempre ottimi. Insomma, confermano sempre le ottime segnalazioni di Elton".