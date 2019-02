Emerson: "Già penso a giocare con Messi, il Barcellona un sogno"

© foto di J.M.Colomo

Emerson, acquisto invernale del Barcellona che lo ha girato al Betis prima di incorporarlo alla prima squadra la prossima estate, ha parlato per la prima volta della suo trasferimento in Spagna: "Sono molto contento di questa trasferimento. Era il sogno di un bambino. Sono molto grato all'Atlético Mineiro per l'opportunità che mi ha offerto di mostrare il mio lavoro e anche alla nazionale. Giocare con Messi? Ci penso già e penso che sia qualcosa di irreale. Messi è un giocatore eccellente, uno dei migliori al mondo. Mi godrò una grande opportunità".