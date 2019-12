Emerson non ha dubbi: "Giocherò nel Barça e vincerò la Champions"

"Giocherò nel Barcellona". Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, laterale destro di proprietà blaugrana attualmente in prestito al Betis, non ha alcun dubbio sul suo futuro. Intervistato da Mundo Deportivo, l'ex Atletico Mineiro ha infatti parlato così della sua carriera e delle sue ambizioni: "Andrò al Barça per vincere la Champions. I blaugrana mi seguono e mi dicono che sto facendo bene. Non vedo l'ora di dire a mio figlio che ho giocato con Messi", le parole del brasiliano classe 1999. In questa prima parte di stagione, Emerson ha collezionato finora due gol e tre assist in 12 presenze coi biancoverdi.