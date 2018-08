Emery contro Pellegrini: fuori l'ultima, dopo un inizio shock per entrambi

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Tre giorni a un inatteso derby tra ultime in classifica. Siamo all'inizio della stagione, lunga e cercamente ricca di futuri colpi di scena. Però l'annata di due allenatori freschi d'incarico come Unai Emery e Manuel Pellegrini non è certo iniziata nel migliore dei modi. L'ex tecnico del PSG ha avuto un calendario da incubo: Manchester City in casa, Chelsea a Old Trafford. Il West Ham, invece, è crollato per 4-0 a Liverpool e ha perso 2-1 in casa contro il sorprendente Bournemouth. Sabato sarà uno scontro da fuori l'ultima, visto che a 0 punti per adesso ci sono soltanto tre squadre di Londra (la terza è il Fulham) e l'Huddersfield. Le difese sono, per adesso, l'arma in meno di Gunners e Hammers: cinque e sei gol subiti rispettivamente a fronte di uno soltanto, a testa, segnato in due gare. Per la formazione di Pellegrini, soprattutto, i nuovi acquisti hanno finora poco inciso, da Felipe Anderson a Wilshere, mentre i Gunners hanno dalla loro l'attenuante di aver affrontato due delle tre squadre più forti d'Inghilterra, Liverpool escluso. Però le scuse presto finiranno. A partire da sabato dopo un ko rischia di pesare doppio.