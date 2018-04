Emery in tribuna per Villarreal-Athletic. Ma può finire alla R. Sociedad

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo addio al Paris Saint-Germain sembra ormai scontato, così Unai Emery si guarda intorno pensando al futuro. Come riporta Mundo Deportivo, il tecnico spagnolo era presente ieri in tribuna per Villarreal-Athletic Bilbao, ma è la Real Sociedad a essere seriamente interessata a lui per la prossima stagione.