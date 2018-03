Emery: "Neymar? Il progetto è solido. Non andrà via"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Angers, valido per la 31ma giornata di Ligue 1. Queste le sue dichiarazioni in merito alle parole rilasciate da Dani Alves (che aveva denunciato una mancanza di coesione all'interno dei parigini) e alle voci di mercato su Neymar: "È un momento cruciale della stagione, abbiamo degli obiettivi e dobbiamo pensare al presente e al futuro. Quello che ha detto Alves è frutto delle esperienze maturate con gli altri club, con i quali ha vinto. Noi abbiamo bisogno di queste discussioni, bisogna analizzare i progressi costantemente e costruire una buona squadra per il presente e il futuro".

Su Neymar: "Il progetto del PSG è solido, il presidente è andato in Brasile per stare con lui. Il progetto non può prescindere da lui, non andrà via".