Ci ha provato l'Everton, senza riuscirci. Un tentativo è stato fatto anche da due club cinesi, ma nulla da fare. Unai Emery ha rifiutato le tre offerte che gli sono arrivate per l'immediato, preferendo aspettare prima di decidere il prossimo passo da fare nella sua carriera. A riportarlo è Marca, secondo cui i Toffees erano opzione gradita all'ex Arsenal, che però ha rifiutato poiché convinto che sia troppo presto per un'altra panchina in Premier League.