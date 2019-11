© foto di Image Sport

La crisi in casa Arsenal è chiara ed evidente. La posizione di Unai Emery, tecnico dei Gunners, vacilla sempre più con il passare dei giorni e la presa di posizione di due leader dello spogliatoio come Lacazette e Aubameyang ("O lui o noi") ha reso la sua panchina ancor più traballante.

Per questo motivo iniziano a circolare le prime indiscrezioni sull'eventuale nuovo tecnico dell'Arsenal. Fra queste nelle ultime ore è spiccata quella legata ad una vecchia conoscenza dell'Emirates: Mikel Arteta. L'attuale allenatore in seconda di Pep Guardiola al Manchester City ha infatti chiuso la sua carriera da calciatore proprio con la maglia dei Gunners nel 2016, con 110 presenze 14 gol e soprattutto la stima sia del club che dei tifosi. "Mikel è pronto per il grande salto" ha dichiarato recentemente proprio Guardiola sul suo collaboratore basco. Che sia l'Arsenal il grande salto che attende Arteta?