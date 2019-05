Emery: "Vogliamo vincere un trofeo e qualificarci in Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla vigilia della finale di Europa League contro il Chelsea, il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa: "Vincere ci permetterebbe di aggiungere un trofeo alla nostra bacheca e di qualificarci per la Champions League. È bello vivere un momento del genere, ai miei giocatori posso dire solo di goderselo e di viverlo al meglio, e così devono fare i nostri tifosi. Siamo arrivati in finale, è importante, abbiamo disputato un'ottima Europa League".

Cech ci sarà domani?

"Non vorrei parlare dei singoli, ma per lui va fatta un'eccezione. È un grande uomo e un grande giocatore, voglio fare qualcosa di importante per lui, a prescindere se giochi o meno".

Domani potrebbero esserci pochi tifosi.

"Non posso dire nulla. Ho giocato una Supercoppa a Tbilisi, la UEFA ha le sue ragioni per far giocare le partite in certe città. Devo rispettare la decisione, anche se preferirei che i tifosi fossero qui. Tanti ci seguiranno dall'Inghilterra e da tutta Europa, ci aiuteranno lo stesso. Domani questo stadio fantastico sarà comunque pieno di tifosi delle due squadre".