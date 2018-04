Emery: "Wenger un riferimento. Potrebbe tranquillamente allenare il PSG"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del PSG Unai Emery ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Bordeaux. Queste le sue parole: "Il campionato è sempre stato il nostro obiettivo prioritario, perché dimostra la regolarità di una squadra. Vogliamo fare una partita completa in un bello stadio contro un avversario che sa giocare a calcio. L'addio di Wenger all'Arsenal? Ogni anno, quando ci incontriamo a Nyon, è un riferimento per tutti. Ha sempre parlato bene di me e mi ha sostenuto in diverse circostanze. Ho grande ammirazione per lui sia come uomo che come allenatore. Ha le capacità e l'esperienza per dirigere qualsiasi squadra del mondo, quindi potrebbe farlo anche al PSG".