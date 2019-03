Emmanuel Frimpong si ritira a 27 anni: troppi infortuni al ginocchio

L'ex calciatore dell'Arsenal, il ghanese Emmanuel Frimpong, ha comunicato tramite i propri profili social di aver deciso di appendere le scarpe al chiodo all'età di 27 anni a causa di una serie di infortuni al ginocchio che non gli permettono più di giocare con continuità a livello professionistico.

RETIREMENT FROM PROFESSIONAL FOOTBALL THANK YOU ALL GOOD BLESS👍🏿🙌🏿🙏🏿 pic.twitter.com/LaIYG6raw1

