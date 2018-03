Emre Can: "Rumors di mercato falsi, penso solo a rientrare presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can, centrocampista del Liverpool con il contratto in scadenza a giugno, è sempre al centro di numerose voci di mercato. Sul tedesco c'è sempre in pressing la Juventus, oltre a Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Intanto Can è rientrato in Inghilterra dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale teutonica a causa di un fastidio alla schiena e ha commentato sul proprio profilo Instagram l'ultima notizia secondo cui avrebbe chiesto 200mila sterline a settimana per rinnovare con i Reds: "Sono appena rientrato e sto lavorando per rientrare dall'infortunio. Interessanti le storie su di me sulla stampa! Non perdo tempo a commentare questi falsi rumors, guardo avanti e spero di tornare in campo al più presto".