© foto di Imago/Image Sport

Enzo Zidane, figlio d'arte e centrocampista del Rayo Majadahonda, ha parlato così del clamoroso ritorno di suo padre sulla panchina del Real Madrid: "Sono contento, come qualsiasi figlio lo sarebbe per suo padre. Spero che tutto vada per il verso giusto, ho fiducia nel suo lavoro e lo appoggio ogni giorno. Lui sceglie sempre col cuore, per questo ha deciso di tornare al Real Madrid. Sono sicuro che riuscirà a fare altrettanto bene. La squadra adesso è in buone mani, da figlio e da tifoso merengue sono molto felice". Lo riporta Marca.