© foto di PhotoViews

Controsorpasso in vetta alla classifica di Eredivisie, col PSV che rispedisce l'Ajax al secondo posto grazie al successo odierno per 4-0 contro il PEC Zwolle. Nell'altra gara di giornata successo per 3-0 del Feyenoord sull'Heerenveen.

I risultati della 28esima giornata:

Vitesse-AZ Alkmaar 2-2

Heracles-Willem II 3-4

Groningen-Graafschap 1-0

Venlo-Utrchtt 2-6

Fortuna Sittard-Den Haag 0-0

Excelsior-Breda 1-2

Emmen-Ajax 2-5

PSV-PEC Zwolle 4-0

Feyenoord-Heerenveen 3-0

Classifica dopo 28 giornate:

PSV 70

Ajax 68

AZ 51

Feyenoord 50

Utrcht 46

Vitesse 42

Heracles 42

Willem II 40

Groningen 38

Heerenveen 36

Venlo 33

PEC Zwolle 32

Den Haag 30

Fortuna Sittard 30

Excelsior 26

Graafschap 25

Emmen 25

Breda 21