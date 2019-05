Eredivisie, Ajax campione d'Olanda per la trentaquattresima volta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ajax è campione d'Olanda per la trentaquattresima volta nella sua storia. Vittoria per 4-1 in trasferta contro il Graafschap e tre punti in più nei confronti del PSV mantenuti per la formazione di Ten Hag. A nulla è valso il successo per 3-1 al Phillips Stadium per la squadra di Van Bommel che ha chiuso il suo campionato al secondo posto. Questi tutti i risultati dell'ultima giornata di Eredivisie:

NAC Breda-Zwolle 0-0

Den Haag-Willem II 6-2

Excelsior-AZ Alkmaar 4-2

Emmen-Groningen 1-0

Graafschap-Ajax 1-4

PSV-Heracles 3-1

Sittard-Feyenoord 1-4

Utrecht-Heerenveen 3-1

Venlo-Vitesse 1-3

Questa invece la classifica finale:

Ajax 86

PSV 83

Feyenoord 65

AZ Alkmaar 58

Vitesse 53

Utrecht 53

Heracles 48

Groningen 45

Den Haag 45

Willem II 44

Heerenveen 41

Venlo 41

Zwolle 38

Emmen 38

Sittard 34

Excelsior 33

Graafschap 29

NAC Breda 23