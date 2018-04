Eredivisie, Ajax che ci crede ancora e Feyenoord sugli scudi

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la 29esima giornata. Pareggio a reti inviolate tra Venlo e Twente. Sconfitta in casa per il Groningen contro l'Ajax e stessa cosa per l'Heracles contro l'Heerenveen. Successo bello rotondo del Feyenoord contro l'Excelsior. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Vitesse-Roda 0-3

Schahin 24', 80', Avdijaj 70'

Zwolle-Sparta Rotterdam 2-0

Mokhtar 2', Parzyszek 64'

PSV-Breda 5-1

Van Ginkel 37', Umar 59' (aut.), L. de Jong 76', Mets 81' (aut.), Pereiro 84' (P), Umar 64'

Den Haag-Alkmaar 0-3

Weghorst 18', Idrissi 30', Jahanbakhsh 43'

Willem II-Utrecht 3-2

Haye 39', Tsimikas 45', Sol Ortiz 50' (W), Kerk 19', Van De Streek 31'

Venlo-Twente 0-0

Groningen-Ajax 1-2

van Weert 14' (G), Kluivert 64', Huntelaar 89'

Heracles-Heerenveen 1-2

Darri 90'+3' (H), Thorsby 37', Zeneli 40'

Feyenoord-Excelsior 5-0

Boëtius 4', Toornstra 27', Vilhena 42', Berghuis 55', De Wijs 76' (aut.)

La classifica:

PSV 74

Ajax 67

Alkmaar 62

Feyenoord 51

Utrecht 48

Zwolle 43

Vitesse 42

Den Haag 39

Heerenveen 39

Heracles 37

Excelsior 35

Venlo 34

Willem II 30

Groningen 29

Breda 27

Roda 23

Sparta Rotterdam 21

Twente 20