Eredivisie, Ajax da padrone del campionato

Oggi si è tornati in campo per concludere l'undicesima giornata di Eredivisie. Pareggiano Heerenveen-Groningen. Sconfitta in casa per il PSV contro un sorprendente Alkmaar. Perde in casa anche lo Sparta Rotterdam con l'Utrecht. Non sbaglia nemmeno l'Ajax nel match clou di questa settimana contro un Feyenoord in caduta libera. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Twente-FC Emmen 4-1

Willem II-Waalwijk 2-1

Sittard-Venlo 4-1

Vitesse-Den Haag 0-2

Heracles-Zwolle 4-0

Heerenveen-Groningen 1-1

PSV-Alkmaar 0-4

Sparta Rotterdam-Utrecht 1-2

Ajax-Feyenoord 4-0

La classifica:

Ajax 29

PSV 23

Vitesse 23

Alkmaar 23

Utrecht 20

Willem II 19

Heracles 18

Heerenveen 17

Sparta Rotterdam 15

Twente 15

Feyenoord 14

Groningen 14

FC Emmen 10

Zwolle 10

Venlo 9

Den Haag 9

Sittard 9

Waalwijk 1