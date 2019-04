Eredivisie, formazioni ufficiali di Ajax-Excelsior: Ten Hag non fa turnover

© foto di Imago/Image Sport

Non solo la Juventus, anche l'Ajax scende in campo in questo sabato a cavallo tra l'andata e il ritorno di Champions League. Allegri ha fatto tanto turnover, mentre Ten Hag, visto che si sta giocando il titolo con il PSV, schiera praticamente tutti i migliori per la sfida contro l'Excelsior. Di seguito le formazioni ufficiali:

AJAX: Onana, De Ligt, Van De Beek, Neres, Huntelaar, Tadic, Mazraoui, Blind, De Jong, Ziyech, Tagliafico

EXCELSIOR: Damien, Horemans, Matthys, Oude Kotte, Schouten, Koolwijk, Bruins, Eckert, Mattheij, Fortes, El Hamdaoui