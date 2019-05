Eredivisie, Frenkie de Jong giocatore dell'anno. Angelino miglior giovane

Frenkie de Jong è stato eletto giocatore dell'anno della stagione 2018-19 di Eredivisie. Premio Talent of the Future per Angeliño, terzino sinistro del PSV Eindhoven.

Questa invece la Top 11 dell'anno:

Onana (Ajax)

Dumfries (PSV)

De Ligt (Ajax)

Blind (Ajax)

Angeliño (PSV)

Ødegaard (Vitesse)

Schøne (Ajax)

Frenkie de Jong (Ajax)

Ziyech (Ajax)

Luuk de Jong (PSV)

Tadic (Ajax)