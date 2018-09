Eredivisie, il programma della settima giornata

Una sola costante chiamata Cristiano Ronaldo. Che è extraterrestre pure per tenuta fisica, mica solo come talento. Dal 18 agosto a oggi, infatti, vigilia di Juventus-Napoli all'Allianz Stadium, il Fenomeno portoghese è stato l'unico calciatore sempre presente negli undici titolari...

SPAL, Vicari finisce nel mirino del Newcastle. Benitez lo vuole in Premier

Empoli, sirene tedesche per Zajc: il giocatore piace al Bayer Leverkusen

Moratti: "Di nuovo nel calcio come Berlusconi? Non accadrà"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

Inter, scatta l’ora di Lautaro. Una pepita che non va sprecata

Milan, Higuain ancora in dubbio. Gattuso all’esame Sassuolo

Cerruti: "Napoli non può steccare. Milan, Gattuso andrà via"

Ligue 1, l'8° turno - Esame Lille per l'OM, Lione in casa con il Nantes

Chievo, D'Anna è già a rischio. Tre nomi per la possibile sostituzione

Bologna, Inzaghi: "Pulgar in dubbio, Svanberg no. Danilo imprescindibile"

Milenkovic: "La Fiorentina è ideale per crescere. Rinnovo? Parliamone"

Genoa, Ballardini: "Per il Frosinone il campionato inizia domani"

Roma, derby fondamentale per Di Francesco: se perde sarà a rischio

Le partite in programma: 29.09. 18:30 Breda-PSV 29.09. 18:30 Heerenveen-Den Haag 29.09. 20:45 Excelsior-Venlo 29.09. 20:45 Sittard-Ajax 30.09. 12:15 Heracles-FC Emmen 30.09. 14:30 Alkmaar-Zwolle 30.09. 14:30 Graafschap-Willem II 30.09. 14:30 Groningen-Utrecht 30.09. 16:45 Feyenoord-Vitesse

Oggi si torna in campo con l' Eredivisie per giocare quattro partite della settima giornata. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

