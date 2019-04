Eredivisie, il PSV riaggancia l'Ajax in vetta

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo in Eredivisie per giocare quattro partite della trentesima giornata. Il PSV vince con il Graafschap e si riprende la vetta in coabitazione con l'Ajax. Pareggio tra Utrecht-Vitesse e Heerenveen-Groningen. Successo importante per lo Willem II sullo lo Zwolle. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Breda-FC Emmen 1-1

Palmer-Brown 88' (B), Slagveer 15'

Ajax-Excelsior 6-2

Huntelaar 10', 40', 65', Tadić 37', 60', Dolberg 75' (A), El Hamdaoui 42', Fortes 89'

Alkmaar-Den Haag 2-3

Guðmundsson 85', 90'+1' (A), Falkenburg 32', 47', Becker 90'+4'

Feyenoord-Heracles 2-1

Berghuis 33', 82' (F), Drost 47'

Sittard-Venlo 1-1

Novakovich 11' (S), Grot 81'

PSV-Graafschap 2-1

Bergwijn 65', L. de Jong 73' (P), Burgzorg 26'

Heerenveen-Groningen 1-1

van Amersfoort 38' (H), Gladon 61'

Willem II-Zwolle 2-0

Dankerlui 38', Isak 60'

Utrecht-Vitesse 0-0

La classifica:

Ajax 74

PSV 74

Feyenoord 56

Alkmaar 52

Utrecht 47

Heracles 45

Vitesse 44

Willem II 43

Groningen 42

Heerenveen 37

Den Haag 36

Zwolle 35

Venlo 34

Sittard 31

Emmen 29

Excelsior 26

Graafschap 26

Breda 22