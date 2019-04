Eredivisie, l'Ajax batte il Vitesse: 4° successo consecutivo e +3 sul PSV

© foto di Imago/Image Sport

L'Ajax non molla di un centimetro e, dopo aver eliminato a sorpresa la Juventus dalla Champions League, ottiene la sua quarta vittoria consecutiva e si avvicina ulteriormente al titolo. A farne le spese stavolta è il Vitesse, sconfitto 4-2 alla Johan Cruijff Arena nel 32° turno di Eredivisie grazie alle reti di Ziyech (41'), Tadic (rig. 54' e rig. 80') e de Ligt (58'), che hanno reso vane le marcature di Foor (66') e Darfalou (82'). In attesa di Willem II-PSV, in programma giovedì prossimo, i lancieri si portano così in solitaria in testa alla classifica a +3 sulla compagine di van Bommel (80 contro 77 punti).