Eredivisie, l'Ajax stavolta aggancia davvero il PSV

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo in Eredivisie per concludere la ventinovesima giornata. Il PSV pareggia con il Vitesse e si fa agganciare in vetta dall'Ajax. Vince il Feyenoord fuori casa e anche l'Emmen con i tre punti si rialza dalla parte bassa della retrocessione. Bel successo con cinquina dello Zwolle con il Sittard. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Den Haag-Utrecht 5-0

Immers 11', 90', Meijers 36', Bakker 37', Necid 83'

Willem II-Ajax 1-4

Isak 26' (W), Van de Beek 14', Heerkens 41' (aut.), Veltman 53', Ziyech 70'

Groningen-Excelsior 1-0

Gladon 70'

Graafschap-Alkmaar 1-1

Bizot 90'+1' (aut.) (G), Til 52'

Heracles-Breda 1-0

Peterson 81'

FC Emmen-Heerenveen 2-0

Cavlan 40', 75'

Venlo-Feyenoord 0-3

Larsson 24', N. Jørgensen 72', Malacia 90'+2'

Zwolle-Sittard 5-0

van Crooij 33', Namli 50', Thy 53', 64', Van Duinen 61'

Vitesse-PSV 3-3

Serero 13', Odegaard 59', Matavz 83' (V), Lozano 41', 90'+1', de Jong 70'

La classifica:

PSV 71

Ajax 71

Feyenoord 53

Alkmaar 52

Utrecht 46

Heracles 45

Vitesse 43

Groningen 41

Willem II 40

Heerenveen 36

Zwolle 35

Den Haag 33

Venlo 33

Sittard 30

Emmen 28

Excelsior 26

Graafschap 26

Breda 21