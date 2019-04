© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono terminate le tre gare di Eredivisie in programma per questa sera. Tanti gol ed emozioni soprattutto nella sfida tra Heracles e Willem II, con gli ospiti che hanno vinto per 4-3. Nelle altre sfide pari tra Vitesse e AZ Alkmaar e vittoria del Groningen contro il Graafschap.

Vitesse-AZ Alkmaar 2-2

Heracles-Willem II 3-4

Groningen-Graafschap 1-0

Nella giornata di domani in campo l'Ajax, giovedì il PSV, con le due squadre distanziate in classifica da soli due punti. Gli avverdsari della Juventus in Champions League, attualmente secondi, sfideranno l'Emmen in trasferta, mentre la squadra di Eindhoven se la vedrà con lo Zwolle.

03.04 Venlo-Utracht

03.04 Excelsior-Breda

03.04 Sittard-Den Haag

03.04 Emmen-Ajax

04.04 PSV-Zwolle

04.04 Feyenoord-Heerenveen