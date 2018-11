Eredivisie, PSV, Ajax e Feyenoord tutte vincenti

© foto di Image Sport

Questa settimana si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare la dodicesima giornata. In vetta in classifica vincono tutte: PSV, Ajax e Feyenoord. Successi anche per il Sittard con l'Heracles, del Den Haag a casa dello Zwolle, e dell'Utrecht sul Graafschap. Sconfitta in casa dello Willem II con il Vitesse e dell'Emmen contro l'Excelsior. Chiude il pareggio tra Venlo e Alkmaar. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Breda-Ajax 0-3

Mashart 40' (aut.), Labyad 54', Huntelaar 90'+3'

Zwolle-Den Haag 2-3

Lam 7', Leemans 18' (Z), El Khayati 17', 24', Kuipers 83'

PSV-Heerenveen 3-0

Lozano 11', 66', L. de Jong 52'

Sittard-Heracles 3-0

Diemers 17', Stokkers 31', El Messaoudi 63'

FC Emmen-Excelsior 1-2

Jansen 47' (E), Messaoud 60', Koolwijk 89'

Feyenoord-Groningen 1-0

Toornstra 7'

Utrecht-Graafschap 5-0

Van De Streek 14', Janssen 17', Kerk 24', Venema 80', 89'

Willem II-Vitesse 1-3

Sol 87' (W), Bero 13', Darfalou 35', Linssen 44'

Venlo-Alkmaar 2-2

Mlapa 30', Joosten 90'+3' (V), Koopmeiners 7', Idrissi 25'

La classifica:

PSV 39

Ajax 34

Feyenoord 26

Utrecht 21

Vitesse 21

Heracles 20

Alkmaar 19

Venlo 19

Sittard 16

Excelsior 15

Den Haag 15

Heerenveen 14

Willem II 13

Emmen 13

Zwolle 11

Graafschap 10

Groningen 10

Breda 8