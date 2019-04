Eredivisie, PSV in testa: +2 sull'Ajax a 6 dalla fine. Classifica e calendario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ajax chiama, il PSV risponde. E torna in vetta alla classifica. Dopo il 5-2 dei lancieri sul campo dell'Emmen di mercoledì, ieri sera la capolista ha infatti rifilato un netto 4-0 allo Zwolle riportandosi a +2 in classifica e riscattando proprio il ko con la diretta concorrente dello scorso turno di campionato. A sei giornate dal gong finale, continua così l'emozionante corsa a due per il titolo di 'Kampioenen van Nederland' 2018-2019.

I numeri del PSV - Con 22 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, la squadra di Mark van Bommel accarezza il sogno di ripetere il titolo del 2017-2018. Forte dei quattro successi nelle ultime cinque gare e dei suoi due punti di vantaggio sull'Ajax in classifica, ma anche delle 24 reti dell'attuale capocannoniere del torneo Luuk de Jong.

I numeri dell'Ajax - Quattro vittorie nelle ultime cinque anche per i prossimi avversari europei della Juventus, spietati nel big match casalingo contro il PSV del 31 marzo (3-1), ma fermati appena una giornata prima ad Alkmaar (ko per 1-0). Sono così 22 le vittorie, 2 i pareggi e 4 le sconfitte per la compagine di Erik ten Hag, attualmente a -2 dalla vetta con 68 punti e sempre determinato a riportare ai tifosi biancorossi un trionfo in Eredivisie che manca dal lontano 2013-2014, incrementando così il record di titoli nella storia del calcio olandese (33 finora per l'Ajax). Col PSV poi la lotta è anche in termini di gol, visto che Dusan Tadic è attualmente il secondo miglior cannoniere del campionato con 20 centri.

Il programma del 29° turno di Eredivisie:

Sabato

18:30 Den Haag ​​​​​​​- Utrecht

18:30 Willem II - Ajax

19:45 Groningen - Excelsior

20:45 Graafschap - Alkmaar

20:45 Heracles - Breda

Domenica

12:15 FC Emmen - Heerenveen

14:30 Venlo - Feyenoord

14:30 Zwolle - Sittard

16:45 Vitesse - PSV

La classifica:

PSV 70

Ajax 68

AZ Alkmaar 51

Feyenoord 50

Utrecht 46

Vitesse 42

Heracles 42

Willem II 40

Groningen 38

Heerenveen 36

Venlo 33

Zwolle 32

Den Haag 30

Fortuna Sittard 30

Excelsior 26

Graafschap 25

Emmen 25

NAC Breda 21

Tutti i prossimi impegni di PSV e Ajax:

29° turno

06.04 18:30 Willem II - Ajax

07.04 16:45 Vitesse - PSV

30° turno

13.04 18:30 Ajax - Excelsior

14.04 12:15 Graafschap - PSV

31° turno

20.04 18:30 Groningen - Ajax

21.04 16:45 PSV - Den Haag

32° turno

23.04 20:45 Ajax - Vitesse

25.04 20:45 Willem II - PSV

33° turno

28.04 14:30 Graafschap - Ajax

28.04 14:30 PSV - Heracles