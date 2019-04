Eredivisie, rinviato 33° turno per aiutare l'Ajax in Champions League

© foto di Imago/Image Sport

La Federcalcio olandese ha reso noto che la 33esima giornata di Eredivisie, in programma originariamente il 28 aprile, è stata spostata in blocco il 15 maggio. Questo per permettere all'Ajax, sorprendentemente in semifinale di Champions League e impegnato il 30 aprile contro il Tottenham, di preparare al meglio l'impegno europeo e per non falsare il campionato, considerati i vari incroci che coinvolgono sia la lotta al titolo che la lotta salvezza. I lancieri, ricordiamo, sono al comando del campionato a pari punti col PSV Eindhoven.