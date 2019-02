Eredivisie, successo per tutte le padrone di casa

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la ventesima giornata. Fattore campo predominate. Successi in casa e per tutte quelli dell'Excelsior con il Feyenoord, del PSV con il Sittard, dello Zwolle sull'Utrecht e del Den Haag con l'Heracles. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Graafschap-Breda 3-0

Burgzorg 29', El Jebli 49', Owusu 90'+5'

Vitesse-Heerenveen 2-2

Ali 24', Linssen 58' (V), Vlap 14', Lammers 90'+3'

Ajax-Venlo 6-0

Ziyech 35', Dolberg 52', Tadić 60', Neres 85', Huntelaar 87', Van de Beek 90'+1'

Willem II-Groningen 1-2

Vrousai 55' (W), Warmerdam 35', Sierhuis 37'

Alkmaar-FC Emmen 5-0

Koopmeiners 10', 30', de Leeuw 35' (aut.), Stengs 40', Johnsen 86'

Excelsior-Feyenoord 2-1

Messaoud 63', van der Meer 90' (E), Van Persie 54'

PSV-Sittard 5-0

Pereiro 8', de Jong 54', 76', 87', Gakpo 56'

Zwolle-Utrecht 4-3

van Crooij 25', Lam 80', van Duinen 90', 90'+3' (Z), Gustafson 7', Letschert 59', Bahebeck 75'

Den Haag-Heracles 2-0

Necid 79', 89'

La classifica:

PSV 55

Ajax 50

Feyenoord 39

Alkmaar 34

Vitesse 30

Utrecht 28

Venlo 26

Heracles 26

Willem II 25

Den Haag 24

Zwolle 24

Sittard 23

Excelsior 22

Heerenveen 22

Groningen 21

Emmen 21

Graafschap 18

Breda 16