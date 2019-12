© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Tottenham, in vista di gennaio, secondo il The Sun potrebbe lanciare l'assalto a Gareth Bale. Il tabloid spiega come gli Spurs continuino a nutrire grande affetto per il gallese e proprio per questo nelle prossime settimane potrebbero offrire al Real Madrid il cartellino di Christian Eriksen più 30 milioni di euro cash.