© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen ha parlato del suo futuro ai microfoni di Ekstra Bladet. L'asso danese poteva lasciare il Tottenham in estate, col Manchester United fra i possibili acquirenti nell'affare che avrebbe portato Paul Pogba al Real Madrid. Anche i blancos erano fra i potenziali acquirenti del giocatore, in scadenza di contratto con gli Spurs. Da gennaio Eriksen potrà quindi accordarsi con qualsiasi società e in merito ha dichiarato: "Spero di poter decidere come a Football Manager (il popolare videogioco, ndr), ma sfortunatamente non posso". E ancora, sulla sua situazione: "Non leggo ciò che scrivono. Da anni sono coinvolto in ogni tipo di rumors di mercato. Certamente quest'anno avverrà più spesso essendo il mio contratto in scadenza".