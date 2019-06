Eriksen: "Vorrei una nuova esperienza. Real? Devono chiamare Levy"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham potrebbe perdere una delle sue stelle di prima grandezza, Christian Eriksen. Il fanstasista danese ha dichiarato al portale Ekstra Bladet: "Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui mi piacerebbe provare una nuova esperienza. Ho profondo rispetto per il Tottenham e restare non sarebbe negativo. Spero ci sia un chiarimento durante l'estate, il piano è questo. Real? Dipende dal presidente. Se un club è interessato, deve parlare con lui. Se mai dovessi andar via, sarebbe solo per fare un passo avanti. Il Real, se mi vuole, dovrà chiamare Levy, ma non siamo mai arrivati a questo punto, per quanto ne sappia".