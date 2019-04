Eriksson loda Simone Inzaghi: "Non immaginavo che facesse così bene"

Intevenuto a Radio Olympia, Sven-Goran Eriksson ha parlato di Simone Inzaghi, suo ex giocatore ai tempi della Lazio: "Faccio i miei complimenti a Simone. Lui sta facendo molto bene, in particolare l’anno scorsa ha disputato un ottimo campionato. Sta lavorando molto bene, ma per me è stata una sorpresa. Non potevo immaginare tutto ciò quando lo avevo, ma non so perché. Sono molto contento perché è stato un bravo ragazzo, un grande uomo".