Secondo quanto riporato dal Sun, il rigore fallito da Paul Pogba contro il Wolverhampton, nel corso del posticipo del 2° turno di Premier League, sarà l'ultimo del francese con la maglia del Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di cambiare le gerarchie, indicando Marcus Rashford come nuovo rigorista. In Premier League, Paul Pogba ha fallito 4 esecuzioni dal dischetto su 11 calciati e lunedì il suo errore ha scatenato la rabbia social di alcuni "tifosi", sfociata in insulti razzisti.