ESCLUSIVA TMW - Ajax, doppio rinnovo in arrivo: Onana e Veltman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ajax al lavoro sul mercato. Archiviati i festeggiamenti per l'accesso alla finale di Europa League, la società olandese si muove per blindare i suoi giocatori. In arrivo i rinnovi del portiere Andre Onana e del difensore Joel Veltman. Trattative ai dettagli, due rinnovi in arrivo...