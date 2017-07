ESCLUSIVA TMW - Ajax, missione brasiliana per Zeca del Santos

© foto di Giacomo Morini

Missione brasiliana per l'Ajax. I dirigenti olandesi sono in partenza per il Brasile, obiettivo il terzino sinistro classe 94 José Carlos Cracco Neto, meglio noto come Zeca. Contatti in corso, operazione avviata. L'Ajax vuole Zeca, affare da 6 milioni. Valigie e biglietto aereo pronto, parte la missione per Zeca...