ESCLUSIVA TMW - Ajax, rifiutata offerta dal Crystal Palace per Sanchez

L'Ajax si tiene i suoi talenti. C'è l'intenzione da parte del club olandese di non far partire Dolberg (possibile il rinnovo) e Davinson Sanchez. Per il difensore il Crystal Palace ha messo sul piatto 25 milioni. Offerta rispedita al mittente, Sanchez non parte a queste cifre. Il ds Overmars chiede almeno 35 milioni. Crysfal Palace in pressing, nel mirino c'è Sanchez...