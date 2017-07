ESCLUSIVA TMW - Albania, per la panchina Panucci avanti a Zenga

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano i casting per la panchina della Nazionale albanese. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb al momento in vantaggio per il dopo De Biasi sembra esserci Christian Panucci, avanti rispetto a Walter Zenga. L'Albania però sta cercando anche un coordinatore delle varie rappresentative ed in corsa ci sono Camolese e Signorelli.