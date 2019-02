ESCLUSIVA TMW - Amuso (ANSA): "Sarri flop senza alibi. Il suo dogma è deriso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Maurizio Sarri è al capolinea. Il ko di ieri sera contro il Manchester United oltre a costare l'eliminazione del Chelsea agli ottavi di finale di FA Cup, ha portato il pubblico all'esasperazione, invocando il suo addio immediato. Ai microfoni di Tuttoercatoweb è intervenuto il corrispondente da Londra dell'ANSA, Lorenzo Amuso:

Sarri-Chelsea ha toccato il minimo storico, in una settimana che vede i blues impegnati in Europa League contro il Malmo e domenica in finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Arriverà il tecnico a giocare queste due partite?

"Gli elementi per capire se verrà esonerato o meno non ce ne sono, nessuno lo sa. Certamente Abramovich ha esonerato allenatori per molto meno. Ad esempio mai era successo che il Chelsea perdesse in poco tempo due partite con almeno quattro reti di scarto, con Sarri è successo e non è stato esonerato. Ma questo non vuol dire che resterà saldo al suo posto. Diciamo che per ora continua. Si pensava inizialmente a un addio a fine stagione, nel caso anche l'obiettivo qualificazione in Champions League fosse fallito. Ma ora la situazione è diversa".

Il pubblico ormai non fa nulla per nascondere il suo disappunto

"Questa è la novità: il pubblico all'unisono contro il proprio tecnico è una cosa che capita molto raramente nel calcio inglese, mai nel Chelsea dove i tifosi hanno spesso solidarizzato con allenatori che si ritrovavano sulla graticola, come Di Matteo o Conte. Nel caso di Sarri dopo le prime difficoltà della squadra sono emerse le prime perplessità, poi dopo lo 0-4 contro il Bournemouth il tecnico è stato apertamente contestato, col City dopo mezz'ora il pubblico ha abbandonato lo stadio, infine ieri sera si è arrivati non solo alla contestazione, ma anche alla derisione".

Cosa non va giù al pubblico

"La rigidezza dogmatica, i cambi prevedibili. All'ennesimo Kovacic-Barkley ieri sera i tifosi hanno applaudito per irridere la scelta. Il pubblico contro Sarri, che è una novità in Inghilterra, è un altro elemento che depone contro l'allenatore e fa pensare che la sua esperienza sia irrimediabilmente compromessa".

Si parla anche di un rapporto inesistente con Abramovich. 'Non lo sento mai' aveva dichiarato Sarri

"Abramovich non chiama mai, non è una novità. Ma non significa che non sia un presidente presente. Magari ultimamente lo è un po' meno per problemi suoi ma ha sempre interagito con i suoi allenatori tramite messaggi. Ad esempio dopo una sconfitta lui manda sempre lo stesso messaggio, ossia un punto di domanda. Certo, con qualche allenatore aveva un rapporto più stretto, ad esempio con Mourinho e Grant".

Ipotizziamo una permanenza fino a domenica e la vittoria contro il Manchester City

"In quel caso se riuscisse a resistere fino a domenica e dovesse concretizzarsi un miracolo non credo lo licenzierebbero. Sono previsioni difficili da fare".

Credi che Sarri abbia sbagliato approccio con la realtà inglese?

"Sicuramente. Partiamo dal presupposto che Maurizio Sarri è un bravissimo allenatore. Ma non è Guardiola. E lui ha voluto ricalcare quel che ha fatto Guardiola al Manchester City, con la differenza che il catalano arrivava in Inghilterra dopo aver vinto tutto e in un club diverso. Quindi parliamo di credibilità e forze diverse. Sarri non sfiora minimamente le qualità di Guardiola e arriva in una realtà completamente nuova. Vuole proporre il suo credo ma non rende conto della realtà in cui va a lavorare, dove contano i risultati e subito. I giocatori inoltre, dopo 4-5 mesi hanno avuto una sorta di rigetto ai suoi metodi e Sarri anziché cercare un compromesso e apportare accorgimenti si è ostinato ad andare avanti con la sua filosofia, a prescindere. Tutti possono sbagliare, ma questo atteggiamento sa di harakiri: stesso modulo, stessi cambi. In Inghilterra non c'è questa rigidità sulla tattica. E poi anche la comunicazione è stata mal gestita, ha attaccato frontalmente la squadra. Puoi farlo se hai un credito da spendere ma nel suo caso ha dato l'impressione di cadere nell'isterismo. Il Chelsea ricordiamo ha mandato via Mourinho, con tutto quello che ha vinto. E anche Conte, che un campionato almeno l'ha strappato. Quello di Sarri è un fallimento senza alibi".