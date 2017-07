ESCLUSIVA TMW - Antalyaspor, Drolé in uscita: trattativa con due club portoghesi

L'ex Perugia Jean Armel Drolé può lasciare l'Antalyaspor in questa finestra di calciomercato. Il calciatore ivoriano classe '97, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sta valutando un trasferimento in prestito: contatti con diversi club italiani, ma al momento le soluzioni più probabili portano in Portogallo: Belenenses e Vitória Guimarães i club maggiormente interessati.