Si è chiusa dopo due mesi l’avventura di Christian Argurio all’Hajduk Spalato. L’ex ds del Catania ha rassegnato le dimissioni dal club croato, come comunicato dalla stessa società nelle scorse ore. Attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com Argurio ha voluto spiegare le motivazioni alla base della sua decisione: “Si tratta principalmente di rispetto e coerenza. Sono arrivato a Spalato lo scorso settembre grazie all’allora ds Sasa Bjelanovic come suo primo assistente. Nei giorni scorsi, però, il rapporto fra il club e lo stesso Bjelanovic si è interrotto e io ho deciso per rispetto nei suoi confronti di rassegnare le dimissioni. Ho atteso qualche giorno nel formalizzarle su esplicita richiesta del presidente, che ringrazio comunque per la possibilità che mi ha concesso: una volta chiuso il progetto tecnico per il quale Bjelanovic mi aveva scelto, ho reputato conclusa anche la mia avventura a Spalato".