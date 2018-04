ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, da Griezmann a Cavani: le ultime sul mercato

© foto di J.M.Colomo

Atletico Madrid al lavoro. Tra campo e tanto calciomercato, perché in estate sarà tempo di colpi importanti e di una piccola rifondazione. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo a Griezmann, pezzo pregiato del mercato dei Colchoneros. Diego Simeone vorrebbe tenere il giocatore, ma intanto il Barcellona spinge e ha fissato un incontro con il suo procuratore. Situazione in evoluzione. Possibile che a sbloccare tutto possa essere un colloquio tra il Cholo - che ha deciso di rimanere all’Atletico Madrid - e una delle punte di diamanti della sua squadra. La sensazione è che Griezmann possa rimanere almeno un altro anno. Nessuna conferma sulle voci che hanno accostato Dybala ai Colchoneros, nessuna possibilità che si concretizzi una situazione di questo tipo. Attenzione invece all’idea Cavani, che potrebbe tornare di moda. Si cerca poi un secondo portiere, perché Oblak è destinato a rimanere. In uscita invece potrebbero esserci Vrsaljko e Gameiro, da valutare invece il futuro di Vitolo dal quale ci si aspettava, probabilmente, un rendimento maggiore. Poi sarà tempo di riflessioni sui senatori della squadra, da Juanfran a Godin passando per Gabi e Filipe Luis. L’intenzione comunque sembra quella di ripartire da Griezmann, Koke e Saul. Anche se uno dei tre potrebbe essere sacrificato. Atletico al lavoro, ancora con il Cholo al timone...