ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, Griezmann ha comunicato al club che resterà

Dalla Moldavia all’Azerbaijan. Roberto Bordin fa il giro del mondo e non si ferma. “Mi è piaciuto il progetto biennale, in società c’è voglia di riportare il Neftchi Baku nelle zone alte della classifica. Qui c’è la volontà di fare qualcosa di importante, domenica si riparte”, dice...

Inter, in serata summit col Sassuolo per Duncan e Politano

Inter, offerta da 10 milioni per Dembelé. Il Tottenham ne vuole 30

Torino, Carlao torna all'Apoel Nicosia in prestito

Cerruti: "La Roma deve lottare per lo scudetto"

Roma, dalla Spagna: Alisson al Real per 75 milioni. Sei anni di contratto

Juventus, concorrenza del Barcellona per Golovin

Inter campione anche tra gli Under-15. In finale 5-0 alla Juventus

Larini: "Meret ricorda Perin. Grande investimento per i viola"

Bologna, non solo Inglese: per l'attacco occhi su Calleri e Araujo

Tottenham, Rose verso la cessione. Man United in pole, Juve defilata

Cutrone: "Sono un ragazzo fortunato. Per il Milan gioco anche in porta"

Roma, domani la prima offerta ufficiale del Real Madrid per Alisson

Fiorentina, per il centrocampo obiettivo Henderson del Bari

Tumminello: "Atalanta squadra giusta per rilanciarmi dopo l'ultimo anno"

Bologna, Dimarco è il nome per rimpiazzare Masina

Sassuolo, per il ritorno di Zaza il Valencia chiede 20 milioni

Napoli, Manchester United su Koulibaly: maxi offerta in arrivo

Juventus, si continua a lavorare per Cancelo e Darmian

Antoine Griezmann ha da pochi minuti comunicato la sua decisione. Rimarrà all’Atletico Madrid. Tra poco lo svelerà pubblicamente, intanto ha appena fatto sapere che non cambierà squadra e non accetterà il Barcellona. Griezmann e l’Atletico Madrid vanno avanti insieme...

