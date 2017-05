ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, il ds Berta verso il rinnovo: la situazione

Andrea Berta e l'Atletico Madrid, avanti insieme. Il direttore sportivo internazionale dei Colchoneros va verso il rinnovo del contratto con la società spagnola. C'è la volontà di proseguire insieme, dopo i tentativi del PSG di ingaggiarlo. Berta al momento ha una penale che non gli consente di svincolarsi in caso di altre richieste e che dovrebbe quindi essere discussa con l'Atletico. Nel nuovo contratto non ci sarà la clausola. Avanti insieme, ma con la possibilità di decidere il futuro passo dopo passo. Dopo Simeone un altro pilastro di casa Atletico pronto a rinnovare, Berta e il Cholo proseguono insieme...